Elezioni Usa: Meloni, manifestanti pro Biden "insegnano" a combattere cultura odio

- La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, pubblica su Twitter un video girato negli Stati Uniti in cui alcune persone prendono a calci un pupazzo raffigurante Donald Trump. "Direttamente dall'America alcune scene dei manifestanti scesi in piazza per festeggiare la vittoria di Biden. Ecco a voi i tolleranti, illuminati democratici che ci insegnano a combattere la cultura dell'odio", commenta la leader Fd'I. (Rin)