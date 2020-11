Georgia: scontri in piazza a Tbilisi, polizia disperde manifestanti con cannoni ad acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia georgiana ha usato cannoni ad acqua per disperdere centinaia di manifestanti che si sono radunati oggi davanti all'edificio della Commissione elettorale centrale (Cec) di Tbilisi, in Georgia, per sostenere la richiesta dei partiti di opposizione di ripetere le elezioni parlamentari del 31 ottobre scorso. Gli scontri hanno avuto inizio dopo che i manifestanti, secondo quanto riportano i media locali, hanno iniziato a lanciare pietre all'indirizzo degli agenti di polizia. L'opposizione chiede le dimissioni del capo della Cec, Tamar Zhvania, e la convocazione di nuove elezioni poiché sostiene che i risultati elettorali siano stati truccati. Le elezioni hanno visto la vittoria del partito di governo Sogno georgiano con oltre il 48 per cento dei consensi.(Rum)