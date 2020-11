© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vaccini influenzali a Bergamo "dovrebbero arrivare in questi giorni" Lo ha detto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ospite di "Che tempo che fa" su Rai3. "Se serve a far emergere più facilmente i casi di Covid, perché quelli dai 7 ai 59 anni non devono avere il vaccino? Perché non si troverà neanche in farmacia", ha aggiunto. (Rin)