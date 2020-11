Business news: Cile, attività economica a -5,3 per cento su anno a settembre ma in ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indice mensile dell'attività economica del Cile (Imacec), ha registrato a settembre un calo del 5,3 per cento rispetto allo stesso mese del 2019 secondo dati della Banca centrale del Cile (Bcl). Si tratta del settimo mese consecutivo con segno negativo, anche se di entità notevolmente inferiore a quelli dei mesi precedenti. Rispetto al mese precedente l'indice segna di fatto un incremento del +5,1 per cento, mentre l'insieme degli ultimi dodici mesi accumula un calo complessivo del 6,5 per cento rispetto ai dodici mesi precedenti. Il settore minerario, che nei mesi precedenti aveva segnato una buona tenuta all'impatto della Covid-19 mantenendosi spesso come unica voce con segno positivo, a settembre ha registrato invece una flessione dell'1,9 per cento su anno, mentre l'insieme delle attività non minerarie segna un -5,7 per cento. Tra queste, segnala il rilevamento della Bcl, i settori più colpiti dalla crisi sono la costruzione, l'educazione, i trasporti, la ristorazione e il turismo. In ripresa invece il commercio, l'industria e i servizi per le imprese. (Res)