- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel Lazio:REGIONE- Seduta ordinaria del Consiglio regionale del Lazio per la prosecuzione dell'esame della proposta di legge n. 243 del 25 settembre 2020, concernente "Disposizioni modificative di leggi regionali". (ore 14)- L'assessore della Regione Lazio al Lavoro e nuovi diritti, formazione, scuola e diritto allo studio universitario, politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino interviene all'incontro online promosso dall'Associazione nazionale agenti professionisti di assicurazione (Anapa): "Il ruolo degli agenti di assicurazione nella Regione Lazio: com'è e come sarà". L'evento sarà trasmesso in diretta streaming previo accesso dal sito di Anapa. (ore 15) (segue) (Rer)