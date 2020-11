© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Cerimonia di inaugurazione dell'Anno accademico 2020-2021 della Luiss Guido Carli. Lectio Magistralis di Ilham Kadri, amministratore delegato di Solvay. Ad aprire la cerimonia Giovanni Lo Storto direttore generale Luiss, Alessio Tessitore rappresentante degli studenti in Cda Luiss e Andrea Prencipe rettore Luiss. E’ previsto, tra gli altri, l’intervento conclusivo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'Ateneo. (ore 11)- Manifestazione dei lavoratori della stazione di Roma Termini "a rischio esubero a causa del restyling deciso da Grandi Stazioni". La protesta è promossa da Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Lazio e Roma Capitale e Rieti, Uiltucs Roma e Lazio. Piazza del Campidoglio, Roma. (ore 10)- Manifestazione promossa dall'Unione sindacale di base davanti al ministero della Salute, per chiedere al governo "più sanità pubblica e assunzioni stabili". (ore 10) (Rer)