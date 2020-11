Business news: Argentina, presidente Fernandez, non chiederemo estensione prestito dell'Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina non ha intenzione di chiedere un ampliamento del programma di prestiti con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha detto in un'intervista all’agenzia di stampa “Sputnik” il presidente argentino Alberto Fernandez. "No, non c'è una questione del genere all'ordine del giorno. Siamo in trattative con l’Fmi per un programma triennale. Questo è un programma volto a raggiungere gli obiettivi che ci siamo sempre posti", ha detto Fernandez. Come specificato dal capo dello Stato argentino, questi obiettivi includono l'eliminazione della povertà, l'attrazione degli investimenti, lo sviluppo delle infrastrutture e l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria. Tuttavia, secondo Fernandez, la necessità prioritaria per il paese latinoamericano è riconquistare la fiducia degli investitori stranieri e sfruttare l’enorme potenziale di sviluppo. (Res)