Business news: Brasile, Petrobras crea ufficio dedicato allo studio dei cambiamenti climatici

- La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras ha annunciato la creazione di una struttura interna dedicata agli studi sui cambiamenti climatici. Un ufficio, si legge in una nota, che dovrà "guidare le azioni dell'azienda in materia di riduzione delle emissioni di carbonio e altre sostanze nocive nell'atmosfera, efficienza energetica e cambiamenti climatici". "La creazione della Direzione esecutiva per i cambiamenti climatici mira a migliorare la governance e ad aumentare l'attenzione sulla riduzione delle emissioni di gas serra. Abbiamo adottato una politica di trasparenza nei nostri impegni relativi alle emissioni e abbiamo optato per l'utilizzo di innovazioni tecnologiche applicate al nostro core business, conciliando la massimizzazione del valore per gli azionisti con il ritorno alla società di azioni volte a minimizzare il riscaldamento della terra", ha affermato il presidente della società statale, Roberto Castello Branco. L'ufficio sui cambiamenti climatici sarà guidato dall'attuale manager delle emissioni, efficienza energetica e transizione al basso tenore di carbonio di Petrobras, l'ingegnere chimico Viviana Coelho, con la carica di direttore esecutivo. (Res)