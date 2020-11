Business news: Brasile, Banca centrale stima crescita Pil 2020 a -4,81 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli analisti delle istituzioni finanziarie del Brasile hanno stimato la performance del Prodotto interno lordo (Pil) nel 2020 al -4,81 per cento. Si tratta dello stesso valore elaborato la settimana scorsa. La stima, che conferma le previsioni di recessione economica a causa dell'impatto del coronavirus, è contenuta nel bollettino di mercato della Banca centrale brasiliana (Bc), noto anche come rapporto "Focus", pubblicato il 3 novembre. Il rapporto è il risultato di un sondaggio effettuato ogni settimana tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese. Il paese, in termini di contagi e vittime tra i più penalizzati dalla crisi sanitaria del nuovo coronavirus, ha chiuso il secondo trimestre con un calo record dell'11,4 per cento del Pil su anno, il 2,5 per cento rispetto al periodo gennaio-marzo. Pur se inferiore alle attese, si tratta del calo più intenso da quando l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) ha iniziato a calcolare il Pil trimestrale, nel 1996. (Res)