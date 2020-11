Business news: Fmi a Messico, alleanze con i privati per aumentare efficienza di Pemex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Messico, oggi sotto i pesanti colpi della crisi sanitaria in atto, dovrebbe rivedere le politiche di gestione della compagnia energetica statale Pemex, limitando i trasferimenti di risorse pubbliche, investendo sui soli settori produttivi e tornando a ricordare l'importanza delle partnership con i privati. È quanto scrive il Fondo monetario internazionale (Fmi) nel rapporto compilato al termine della revisione periodica ai sensi dell'articolo IV. Occorre aumentare "l'efficienza", obiettivo cui potrebbe contribuire "la collaborazione con aziende private", anche attraverso lo sfruttamento di "competenze specializzate e la gestione di costi di investimento". I direttori avvertono che la "strategia aziendale di Pemex continua a gravare sul budget" della Federazione e che "in mancanza di cambiamenti, rischia di sottrarre risorse per la spesa" destinata a voci essenziali. L'azienda continua a investire sull'aumento della produzione del greggio e scommette sullo sviluppo della raffinazione, ma "con perdite operative sempre maggiori". (Res)