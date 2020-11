© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 9 novembre, a Torino e in Piemonte:REGIONEore 9:30, Videoconferenza, incontro della IV Commissione, presidente Alessandro Stecco. Segue, alle ore 10:30, riunione in seduta ordinaria.ore 11:00, Videoconferenza, riunione del gruppo di lavoro della IV Commissione.ore 14:30, Videoconferenza, riunione della I Commissione, presidente Carlo Riva Vercellotti. (Rpi)