Germania: proteste anti-Covid a Lipsia, oltre 30 arresti

- Più di 30 persone sono state arrestate in seguito ai disordini scoppiati ieri durante una protesta contro le restrizioni legate al coronavirus nella città tedesca di Lipsia. Lo ha riferito la polizia locale in un comunicato. “Durante la protesta sono stati registrati 102 casi di violazione della legge, inclusi 14 attacchi contro agenti delle forze dell'ordine. Di conseguenza, un totale di 31 persone sono state arrestate”, si legge nella nota. La protesta è stata innescata dalla decisione del governo di introdurre nuove restrizioni che resteranno in vigore fino alla fine del mese. In base alle nuove misure sono stati chiusi teatri, cinema, sale da concerto, opere liriche e parchi di divertimento. Anche tutti i ristoranti, i bar e i locali notturni sono stati chiusi, mentre i servizi di consegna di cibo possono ancora funzionare. Inoltre, sono vietate le riunioni all'aperto di oltre 10 persone. Sabato, l'emittente “Mdr” circa 20 mila persone sono scese in piazza ieri a Lipsia.(Geb)