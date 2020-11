Business news: Argentina, ministro Economia, stop a finanziamenti della Banca centrale al Tesoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia dell'Argentina, Martin Guzman, ha annunciato che non verranno effettuati ulteriori trasferimenti di "fondi transitori" dalla Banca centrale (Bcra) al Tesoro per finanziare il deficit. Il governo argentino, si legge in una nota ufficiale, punterà piuttosto a "rinnovare la totalità delle scadenze di capitale e interessi da qui a fine anno e ad ottenere un finanziamento netto sul mercato". L'annuncio si inserisce nel contesto delle misure approntate dal governo per contrastare la forte pressione svalutativa sulla moneta locale, il peso, e la conseguente perdita di riserve della Bcra. Il cambio di rotta nella strategia di copertura del deficit fiscale e la rinuncia a ricorrere a ulteriori emissioni, si legge nella nota, "permette di avanzare nell'agenda di normalizzazione del finanziamento del settore pubblico" ed è coerente con gli obiettivi della Legge di Bilancio per il 2021 che "prevede una considerevole riduzione della necessità di ricorrere al finanziamento della Banca centrale". (Res)