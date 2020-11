Business news: Messico, covid, ministero Finanze mantiene stima calo del pil 2020 all'8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le attese nuove ricadute negative della crisi sanitaria mondiale, il ministero delle Finanze del Messico conferma per la fine del 2020 una contrazione del prodotto interno lordo pari all'8 per cento. È quanto spiegato dal sottosegretario Gabriel Yorio, nel corso della presentazione del rapporto trimestrale delle Finanze pubbliche. Le ultime stime sull'economia nazionale possono per Yorio bilanciare la prudenza dettata dalle ricadute della temuta "seconda ondata" del virus, responsabile di nuove probabili misure di isolamento in tutto il pianeta. "Riteniamo che ci saranno alcune revisioni" e "ovviamente occorre essere molto cauti per vedere come andrà la crescita nel quarto trimestre. Ma con i dati pubblici disponibili, la nostra previsione si mantiene sulla stessa linea dell'8 per cento", ha detto il funzionario citato dal quotidiano "El Financiero". (Res)