- I 21 criteri per decidere le zone rosse, arancioni e gialle "sono tanti e complessi, non sono un tecnico, ma il principio in cui si stabiliscono soglie e parametri per le chiusure lo condivido". Lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, ospite di "Che tempo che fa" su Rai3. (Rin)