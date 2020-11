Covid: Berlusconi, seconda ondata? Non avrei chiuso un occhio su assembramenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, le responsabilità dell'impreparazione della seconda ondata di contagi della pandemia "andranno chiarite ma non ora, questo non è il momento". Il leader azzurro lo ha detto in collegamento telefonico con "Che tempo che fa" su Rai3. "Dall'inizio dell'estate avevo messo in guardia sul rischio di nuova ondata in autunno, eppure l'Italia si è fatta trovare impreparata, a novembre non è proprio accettabile", ha evidenziato. Quanto alle sue ricette Berlusconi non avrebbe "chiuso un occhio sugli assembramenti", avrebbe "mantenuto la promessa di 350 posti di terapia intensiva" e di "disponibilità dei vaccini antinfluenzali anche in farmacia", così come la possibilità per i "medici di base di fare visite ai contagiati a casa in sicurezza". Infine il cavaliere avrebbe previsto una "moratoria sul pagamento tasse da parte delle imprese colpite dal lockdown". (Rin)