Business news: Venezuela, restrizioni ai voli prolungate fino al 2 dicembre

- Il governo venezuelano ha esteso le restrizioni ai voli nel paese fino al 2 dicembre, ad eccezione dei voli da e verso quattro “paesi fratelli”: Turchia, Iran, Messico e Repubblica Dominicana. Lo rende noto in un comunicato l’istituto nazionale dell’aeronautica civile (Inac). La misura non riguarda i voli cargo, umanitari, i voli per il rimpatrio o autorizzati dalle Nazioni Unite. I passeggeri a bordo di questi voli dovranno comunque sottoporsi a quarantena ed effettuare i controlli medici disposti dalle autorità. (Res)