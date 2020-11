Business news: Argentina, cinese Sinograin incrementa 30 per cento acquisto di soia nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda statale cinese per l'approvvigionamento e le riserve di grani, Sinograin, ha deciso di incrementare in un 30 per cento gli acquisti di grani di soia e olio di soia all'Argentina. Lo rende noto una nota stampa del ministero degli Esteri argentino nella quale si afferma che la compagnia cinese non solo "ha confermato il suo interesse nel rinnovare il contratto di cooperazione firmato nel 2018" ma che ha proposto "incrementare il volume degli acquisti" dagli attuali 3 milioni a 4 milioni di tonnellate di grani di soia, e dalle 300 alle 400 mila tonnellate di olio di soia. Secondo il governo argentino questo incremento implica maggiori entrate per 500 milioni di dollari rispetto al 2019 sempre che il prezzo si mantenga stabile. Il ministro degli Esteri Solà ha celebrato la notizia sottolineando che questo incremento sarà utile a invertire la tendenza degli ultimi anni e contribuirà a risolvere l'attuale crisi finanziaria che attraversa il paese. "L'Argentina è arrivata ad esportare per l'equivalente di 85 miliardi di dollari mentre nel 2019 abbiamo esportato solo 65 miliardi, dobbiamo recuperare questa differenza per riuscire ad uscire dall'attuale problema finanziario", ha affermato. (Res)