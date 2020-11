Bolivia: presidente Arce chiede rilancio Comunità stati latinoamericani e caraibici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Bolivia, Luis Arce Catacora, ha detto che il suo governo lavorerà per ridare centralità alla Comunità degli stati latinoamericani e Caraibici (Celac), organismo attraverso cui sviluppare la l'idea di una regione come "zona di pace". "La Celac è la strada migiore per conquistare un obiettivo così nobile e storico. "Torniamo a fare nostra la risoluzione della Celac del 2014, quando abbiamo dichiarato l'America latina e il caribe come territorio di pace", ha detto Arce nel discorso di insediamento tenuto oggi all'Assemblea nazionale legislativa (Alp). Arce, già ministro delle Finanze dei governi dell'ex presidente Evo Morales, ha inoltre rivendicato la necessità di ripristinare "l'integrazione Sud-Sud in un mondo globalizzato nel quale non si impongano disegni dal nord". La Celac è stata fondata nel 2011 a Caracas, Venezuela, a seguito della fusione del Gruppo di Rio e il Vertice dell'America latina e Caraibi (Calc). L'organismo regionale raggruppa tutti i paesi del contenente americano, esclusi Stati Uniti e Canada, e adotta decisioni per consenso. Ad oggi riunisce il 17 per cento dei paesi appartenenti alle Nazioni Unite, circa 624 milioni di persone, il 15 per cento del territorio del pianeta e crea il 7,1 per cento del prodotto interno lordo globale. La regione può vantare un importante potenziale in termini di risorse energetiche e, grazie all'accesso agli oceani Atlantico e Pacifico rimane punto di riferimento del commercio mondiale. (segue) (Brb)