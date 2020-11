Elezioni Usa: Del Re, elezione Biden sancirà ritorno al dialogo e al multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’elezione di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti ci aspettiamo il ritorno di una politica estera statunitense che torni a puntare sul dialogo e sul multilateralismo. Lo ha dichiarato la viceministra degli Esteri, Emanuela Del Re, intervistata oggi da “Rainews24”. “Biden ha già detto che intende cambiare registro in politica estera, puntando sul dialogo e tornando ad una politica estera più tradizionale e più centrata sul multilateralismo e sul riconoscimento delle organizzazioni internazionali”, ha affermato Del Re, dicendo di aspettarsi da Biden una ripresa in mano di dossier trascurati dal suo predecessore Donald Trump quali i rapporti con l’Europa e il clima. Biden “ha annunciato che cercherà di mettere fine alla guerra commerciale con l’Europa e anche l’aver posto il clima in cima alla sua politica estera è un fatto molto importante perché riequilibra moltissime questioni geopolitiche” quali la ripresa degli accordi di Parigi e l’elaborazione di un piano per le emissioni. “Tutto ciò facilita il dialogo”, ha osservato la viceministra, la quale ha aggiunto di aspettarsi da Biden un cambio di passo anche sul Covid. “L’Italia è sempre stata in prima linea sia sul piano del contrasto che su quello della proposta, essendo stata fra i primi a lanciare un piano globale per i vaccini, e il fatto di avere gli Usa al nostro fianco mi sembra una novità molto importante”, ha aggiunto Del Re, secondo cui anche la ripresa dei rapporti con l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) “è in armonia con la nostra visione”. Infine un pensiero a Kamala Harris: “è la prima donna ad essere eletta vicepresidente e la prima di origini afro-indiane, e rappresenta anche la generazione più giovane di quella di Biden. Credo che ci rappresenti tutti”, ha concluso.(Res)