Business news: Perù, riapre il parco archeologico di Machu Picchu

- Si sono riaperte le porte del sito archeologico peruviano Machu Picchu, nella regione di Cusco, dopo otto mesi di chiusura dovuti alla pandemia del nuovo coronavirus. I primi visitatori, riferisce l’emittente “Rpp”, sono stati due turisti cileni e un peruviano. La riapertura era stata inizialmente prevista per il 1 luglio ma è stata rimandata a causa dell'alto livello di contagi. A sito potrà accedere un numero di visitatori pari al 30 per cento di quelli in ingresso prima della pandemia, per un massimo di 675 visitatori al giorno. Alla cerimonia di riapertura hanno partecipato i ministri del Turismo, Rocio Barrios, della Cultura, Alejandro Neyra, e dell'Ambiente, Kirla Echegaray. "Per noi è un giorno molto speciale. Dopo otto mesi molto duri a causa della pandemia, diciamo al mondo che siamo torneremo e lo diciamo dalla nostra icona più importante", ha detto Barrios. (Res)