Covid: Berlusconi, nessun limite a nostra disponibilità per il bene dell'Italia

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha affermato che "non ci sono limiti alla nostra disponibilità purché sia per il bene dell'Italia. Le polemiche politiche vanno messe da parte". Il leader azzurro lo ha detto in collegamento telefonico con "Che tempo che fa" su Rai3. E' necessario, "come ha detto il presidente della Repubblica, mettere insieme le migliori risorse del Paese per affrontare una situazione straordinaria", ha aggiunto. "Ci vuole l'impegno di tutti a prescindere dagli schieramenti", ha proseguito. "L'occasione può essere la sessione di Bilancio o le commissioni divise per materia", ha concluso Berlusconi. (Rin)