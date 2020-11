Difesa: Tofalo su pirateria, Marina militare strategica per sicurezza mari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo ha espresso parole di apprezzamento al termine dell'intervento della fregata Martinengo della Marina militare a soccorso di un mercantile nel Golfo di Guinea. "I nostri assetti navali sono strategici per il contrasto alla pirateria e contribuiscono significativamente alla sicurezza delle vie marittime", ha detto Tofalo. "Non è la prima volta che si verificano simili situazioni. La presenza di navi militari in aree come il Golfo di Guinea, uno tra gli scenari più pericolosi e colpiti dal fenomeno della pirateria, è garanzia di incolumità e libertà di navigazione. Queste attività rientrano nella European Union maritime security strategy che definisce i principi guida e gli obiettivi, nonché i rischi, le minacce e gli interessi dell'Ue in materia di sicurezza marittima", ha concluso. (Com)