Covid: in Lombardia 6.318 nuovi casi, 117 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi casi positivi da Covid-19 in Lombardia sono 6.318, di cui 323 "debolmente positivi" e 49 a seguito di test sierologico. A mostrare i dati è la Regione Lombardia nel quotidiano bollettino sulla diffusione del Coronavirus sul territorio. I nuovi ricoverati in terapia intensiva sono 40, per un totale di 650, mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 412 in più rispetto a 24 ore fa, che portano il totale a 6.225. I decessi sono 117 in più rispetto a ieri, i guariti/dimessi sono 1.420. I tamponi effettuati sono 38.188. (Rem)