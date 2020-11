Medio Oriente: stampa, Abbas chiederà a Biden di riportare ambasciata Usa a Tel Aviv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente palestinese, Mahmoud Abbas, chiederà a Joe Biden, che è stato dichiarato vincitore alle elezioni presidenziali statunitensi dai principali media, di riportare l'ambasciata Usa in Israele da Gerusalemme a Tel Aviv. Lo ha riportato oggi il quotidiano "Israel Hayom", citando un membro anziano dello staff di Abbas. Biden ha già affermato in precedenza che, in caso di elezione, non avrebbe annullato la decisione del presidente repubblicano, Donald Trump, di trasferire l'ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme e sul riconoscimento di quest'ultima come capitale di Israele, ma intende aprire un consolato statunitense a Gerusalemme Est. Secondo il quotidiano israeliano, Abbas intende chiedere a Biden di revocare il riconoscimento degli Stati Uniti dello status di Gerusalemme e di riportare l'ambasciata a Tel Aviv, nonostante queste dichiarazioni. L'Autorità Palestinese ha inviato messaggi a Biden informandolo della volontà di riprendere i colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti con Israele dal punto in cui erano stati sospesi nel 2016, ha aggiunto il quotidiano. All'inizio della giornata, Abbas si è congratulato con Biden e il suo vice, Kamala Harris, per la loro vittoria e ha espresso la speranza di lavorare con la nuova amministrazione per rafforzare le relazioni palestinesi e statunitensi e ottenere libertà, indipendenza, giustizia e dignità per il popolo palestinese.(Res)