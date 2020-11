Anzio: tragedia sfiorata, crolla grossa porzione di falesia colpendo un fabbricato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tragedia sfiorata oggi pomeriggio nel Comune di Anzio, in via Ardeatina, dove è crollata una grande porzione di falesia che dalla strada si è riversata sulla spiaggia sottostante, colpendo parte di un fabbricato. Nel crollo non sono rimaste coinvolte persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con alcuni nuclei specializzati nella ricerca di persone e unità cinofili che, fortunatamente, hanno dato esito negativo. Gran parte dell'area è stata interdetta per la relativa messa in sicurezza. Sul posto, per eseguire i rilievi, anche la polizia locale di Anzio.(Rer)