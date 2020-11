Islam: al Azhar a Le Drian, respingiamo offese a Maometto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il grande imam di al Azhar, Sheik Ahmed al Tayyeb, ha detto al ministro degli Esteri francese, Jean Yves Le Drian, che l'offesa nei confronti di Maometto "è categoricamente respinta". Al Azhar Lo ha reso noto tramite un comunicato diffuso al termine dell'incontro tenuto oggi al Cairo. "Il reato contro il nostro Profeta è categoricamente respinto e faremo causa a chiunque lo faccia tramite i tribunali internazionali anche se abbiamo passato la vita a farlo", ha sottolineato al Tayyeb durante un incontro con Le Drian. "Se considerate questa libertà di parola, noi la rifiutiamo categoricamente", ha detto al Tayyeb. "L'Europa deve a Maometto e all'Islam l'illuminazione che ha diffuso nell'intera umanità", ha proseguito al Tayyeb. "Ci rifiutiamo di legare il terrorismo all'Islam", ha sottolineato, aggiungendo "non abbiamo tempo per tale disputa sui termini da usare. Tutti dovrebbero smetterla di parlare in questo modo perché ferisce i sentimenti dei musulmani di tutto il mondo in quanto contraddice la realtà". (Cae)