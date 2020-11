Energia: società statale russa Rosatom pronta a costruire seconda centrale nucleare in Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statale russa per l'energia atomica Rosatom è pronta a essere coinvolta nella costruzione della seconda centrale nucleare in Bielorussia. Lo ha annunciato oggi il direttore generale di Rosatom, Alexej Likhachev, citato dall’emittente bielorussa “Ctv”. Ieri il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha partecipato alla cerimonia per il potenziamento della prima unità della centrale nucleare di Astravets. È quanto reso noto dal ministero dell'Energia bielorusso su Telegram, secondo cui l’unità è stata portata a 400 megawatt (Mw). L'impianto è stato costruito da Atomstroyexport, una filiale della compagnia nucleare statale russa Rosatom, nella regione di Grodno, vicino alla città di Astravets. Una volta completata, la centrale sarà formata da due unità di potenza con reattori ad acqua pressurizzata Vver-1200.(Rum)