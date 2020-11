M5s: Stati generali, dal Lazio arriverà no al terzo mandato per alte cariche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un lungo confronto tra attivisti ed eletti del M5s del Lazio è andato in scena online in questo fine settimana in vista del documento conclusivo, di respiro nazionale, che verrà presentato domenica prossima su piattaforma web. Oltre dieci ore di riunione a cui hanno preso parte, tra gli altri, la sindaca di Roma Virginia Raggi, la senatrice Paola Taverna, l'europarlamentare Fabio Massimo Castaldo, l'esponente romano del M5s Alessandro Di Battista, la capogruppo alla Regione Lazio Roberta Lombardi. Presenti anche quasi tutti i consiglieri del M5s in Campidoglio e alla Regione Lazio. Al centro del confronto il futuro del Movimento 5 stelle sulla base di tre punti chiave: il regolamento sulle candidature, l'organizzazione della struttura, la conseguente revisione statuto. Dal Lazio, a quanto apprende "Agenzia Nova", dal documento di sintesi dovrebbe arrivare un messaggio a non derogare alla regola del secondo mandato per le più alte cariche istituzionali: vale a dire sindaci, presidenti e consiglieri regionali, parlamentari ed europarlamentari. Apertura sarebbe stata espressa invece, dalla maggior parte dei presenti, a un terzo mandato per consiglieri comunali o, nel caso di Roma, municipali. Il documento del Lazio, che andrà a sommarsi agli altri regionali, chiederà anche di investire sulla formazione per coloro che si candidano a ricoprire una carica istituzione e il riconoscimento formale del merito per coloro che hanno assolto già uno o più mandati nelle amministrazioni locali. (segue) (Rer)