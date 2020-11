M5s: Stati generali, dal Lazio arriverà no al terzo mandato per alte cariche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'organizzazione sono invece due le proposte che hanno trovato maggiore consenso nella platea di eletti e attivisti del Lazio. Entrambe contemplano la costituzione di un organo collegiale nazionale, composto da un numero minimo di 10 e un numero massimo di 30 rappresentanti dei territori: per alcuni gli esponenti del collegio dovranno operare in maniera paritaria, recependo le istanze territoriali, per altri invece dovranno rispondere a una figura che ricopra il ruolo di capo politico. Il dibattito aperto resta quindi su un sì o un no alla figura del capo politico. Le proposte che saranno avanzate dal Lazio, secondo le fonti consultate da "Agenzia Nova", sarebbero condivise almeno in altre cinque grandi regioni d'Italia che chiederanno di far convergere le richieste nel nuovo Statuto a cui dovrà lavorare il Movimento 5 stelle in ottica del rinnovamento. Nessun accordo nel Lazio è stato raggiunto sulle possibilità di usare il simbolo: i rappresentanti territoriali sono divisi tra chi ritiene che questo vada riconosciuto soltanto a portavoce ed eletti e chi invece è pronto a consentire a tutti gli iscritti di parlare a nome del M5s. Nelle prossime ore sul blog del M5s verranno pubblicati i nomi dei 36 delegati del Lazio che, a seguito di votazione, rappresenteranno il M5s nel confronto nazionale. Dei 36 rappresentanti, sulla base di una ripartizione demografica, 10 rappresenteranno il mondo degli attivisti, 16 i portavoce comunali e municipali, 10 quelli regionali, parlamentari ed europarlamentari. Roma, la Capitale, avrà 8 rappresentanti, mentre Città metropolitana di Roma ne conterà 12. Le oltre dieci ore di confronto sono state occasione anche per discutere di temi quali ambiente, acqua pubblica, tutela degli animali, emergenza sanitaria. (Rer)