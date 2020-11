Elezioni Usa: Fratoianni (Leu), Meloni cheerleader Trump, si metta animo in pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Fratelli d'Italia, l'onorevole Giorgia "Meloni è comprensibilmente arrabbiata per la sconfitta del suo amico americano. Ma resta innegabile che di cheerleader italiani di Trump ne abbiamo visti tanti. Lei compresa". Lo in una nota afferma il portavoce nazionale di Sinistra italiana e deputato di Liberi e uguali Nicola Fratoianni. "Le faremo un fischio quando qualche altro nazionalista retrogrado vincerà le elezioni da qualche parte in giro per il mondo. Così potrà festeggiare. Intanto - conclude Fratoianni - sulle elezioni Usa 2020 si metta l'anima in pace. Trump non c'è più."(Rin)