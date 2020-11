Roma: Raggi, potenziato piano controlli anti Covid della polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma, durante questo weekend è scattato il piano controlli rafforzato della polizia locale, con un potenziamento dei controlli in tutta la città: dall'attuazione delle norme anti-contagio nelle attività commerciali al rispetto del coprifuoco. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Gli agenti hanno effettuato più di 4.000 verifiche. Per due esercizi è stata decisa la chiusura: un negozio presso un centro commerciale di Tor Bella Monaca, aperto dal gestore nonostante la chiusura prevista durante festivi e prefestivi, e un minimarket nella zona di Torre Angela, multato per più di 5.000 euro per gravi carenze igienico-sanitarie - commenta Raggi -. In questo locale, pensate, è stato addirittura necessario l'intervento della Asl: oltre all’assenza di disinfettanti, al mancato uso delle mascherine sanitarie e all’assembramento di persone nell'attività, sono stati rinvenuti escrementi di topo e più di 20 kg di alimenti scaduti o privi di tracciabilità. Sanzioni e sequestri di alimenti anche per un minimarket nel quartiere di Colli Albani, che vendeva bevande alcoliche oltre la fascia oraria consentita, e per tre locali sorpresi a somministrare cibo e bevande ai tavoli dopo le ore 18, dando origine ad assembramenti di persone in prossimità delle attività. Dal centro alla periferia, numerosi i controlli sulla limitazione degli spostamenti tra le 22 e le 5 del mattino: gli agenti hanno multato 10 persone sorprese a circolare senza validi motivi nelle ore del coprifuoco. Rispettiamo le regole per contenere il rischio di contagi. Non abbassiamo la guardia", conclude la sindaca. (Rer)