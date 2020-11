Thailandia: manifestanti verso palazzo reale, polizia li respinge con cannoni ad acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia thailandese ha respinto con cannoni ad acqua i manifestanti diretti al Palazzo reale di Bangkok per consegnare le "lettere di protesta" con la richiesta di riforma della Costituzione e la riduzione dei poteri della Monarchia. Secondo quanto riferisce il "Bangkok post", il corteo è riuscito a rimuovere gli ostacoli fisici che impedivano l'accesso alla zona circostante il palazzo della Corte suprema. Le fozre di sicurezza hanno risposto al tentativo con una "breve" raffica di cannoni ad acqua, impegnandosi a non replicarla se la protesta non avesse tentato un nuovo assalto. Le autorità sanitarie parlano di un ferito tra le forze di sicurezza e due tra i manifestanti. La protesta è quindi proseguita nella spianata del Sanam Luang, a grande piazza pubblica adiacente al palazzo reale. Da mesi il fronte antigovernativo chiede le dimissioni dell’ex generale e primo ministro Prayuth Chan-ocha, e la limitazione dei poteri del re Maha Vajiralongkorn (noto anche come re Rama X). Il sovrano, che trascorre gran parte del suo tempo in Germania, sarebbe intenzionato a trattenersi in Thailandia sino alla fine di dicembre: si tratterebbe del soggiorno più lungo del re nel Paese dalla sua ascesa al trono, nel 2016. Sabato, 31 ottobre, il re ha presenziato alla cerimonia di laurea presso la Thammasat University, uno tra gli atenei più prestigiosi della Thailandia ed uno degli epicentri del movimento pro-democrazia. (Inn)