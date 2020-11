Etiopia: premier Ahmed licenzia ministro degli Esteri e capi di esercito e intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed ha rimosso dal loro incarico il ministro degli Esteri, Gedu Andargachew, il capo dell'intelligence Demelash Gebremichael e il capo di Stato maggiore dell'esercito, Adem Mohammed. Lo ha reso noto oggi il suo ufficio in un comunicato, secondo cui al loro posto sono stati nominati rispettivamente Demeke Mekonnen (già vice di Andargachew), Temesgen Tiruneh e Birhanu Jula. L'ufficio di Ahmed non ha fornito alcuna motivazione per gli avvicendamenti, annunciati in concomitanza con l’offensiva militare lanciata contro il Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf) nella regione settentrionale del Tigrè. Lo stesso premier Ahmed ha tenuto oggi un nuovo discorso televisivo nel quale è tornato ad accusare il Tplf di aver voluto la guerra con il governo federale fin dal 2018, anno in cui è entrato in carica, e di aver sottratto fondi destinati allo sviluppo per acquistare armi e addestrare le sue milizie. Inoltre, in un tweet il primo ministro ha ribadito che l’offensiva nel Tigrè ha lo scopo di ripristinare lo stato di diritto nella regione e di mantenere l'ordine costituzionale nel Paese. (segue) (Res)