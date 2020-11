Nord Macedonia-Bulgaria: colloquio Zaev-Borisov, focus su processo di integrazione europea di Skopje (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia del rifiuto da parte della Bulgaria di accettare il quadro negoziale per l’avvio dei colloqui era stata anticipata ieri dal premier macedone, Zoran Zaev, nel rispondere alle domande della stampa locale circa l'incontro fissato da Bruxelles a livello di ambasciatori per discutere anche del punto del quadro negoziale per Macedonia del Nord e Albania. La Macedonia del Nord ha ricevuto "il primo messaggio ostile e il blocco dalla Bulgaria per il quadro negoziale" nella riunione odierna degli ambasciatori presso l'Unione europea a Bruxelles”, ha dichiarato Zaev. Secondo quanto riferito su Twitter dal portavoce della presidenza Ue tedesca, Sebastian Fischer, il consiglio a livello ministeriale per discutere lo stesso tema è stato invece rinviato dal 10 al 17 novembre, a causa dei contatti avuti dal ministro tedesco per gli Affari europei, Micheal Roth, con una persona positiva al Covid-19. La Germania, che attualmente detiene la presidenza di turno dell'Ue, ha moltiplicato gli sforzi diplomatici per impedire un possibile veto bulgaro all'inizio dei negoziati di adesione per la Macedonia del Nord entro fine anno. In questo contesto i ministri degli Esteri e degli Affari europei tedeschi, Heiko Maas e Michael Roth, hanno avuto il 2 novembre degli incontri con il vicepremier macedone on delega agli Affari europei, Nikola Dimitrov, e i ministri degli Esteri macedone e bulgaro Bujar Osmani ed Ekaterina Zaharieva. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha avuto delle conversazioni telefoniche con il primo ministro Zoran Zaev e il suo omologo bulgaro Bojko Borisov. (Seb)