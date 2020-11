Bolivia: Luis Arce ha giurato come nuovo presidente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arce ha anche parlato del periodo intercorso dall'11 novembre 2019, giorno in cui Morales abbandonò il paese a seguito delle proteste seguite alle discusse elezioni presidenziali del 20 ottobre. Mesi in cui il governo "illegale e illegittimo" di Jeanine Anez, lungi dal pacificare il paese e portarlo alle urne, ha permesso che fosse "seminata morte, paura e discriminazione". Il presidente ha parlato di "brutalità del regime", cui rispondere non "con l'odio" ma "con la passione per la giustizia". Luis Arce sarà accompagnato in qualità da David Choquenhuanca, già ministro degli Esteri dei governi del Mas. Alla cerimonia hanno partecipato tra gli altri i presidenti di Argentina, Alberto Fernandez, Colombia, Ivan Duque e Paraguay, Marioo Abdo Benitez. Presente anche il re di Spagna, Filippo VI, accompagnato dal vice presidente del governo spagnolo, Pablo Iglesias, e i ministri degli Esteri di Cile, Iran, Venezuela. In aula anche il presidente del Consiglio dei ministri del Perù, Walter Martos Ruiz. Gli Stati Uniti hanno inviato il sottosegretario al Tesoro per gli affari internazionali, Brent Mcintosh. Per il Messico era presente il deputato Mario Delgado, presidente del partito di maggioranza Morena (Movimento di rigenerazione nazionale). (segue) (Brb)