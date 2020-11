© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, evidenzia che "chi agisce usando internet come mezzo per diffamare e minacciare deve essere identificato, perseguito e condannato. Libertà d'espressione - spiega su Twitter - non vuol dire libertà di offendere e inviare minacce, nascosti dietro a un monitor. Solidarietà al governatore del Veneto Luca Zaia per le intimidazioni ricevute". (Rin)