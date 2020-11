Argentina: covid, accordo con AstraZeneca per acquisto di 22 milioni di dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda farmaceutica AstraZeneca ha annunciato la firma di un accordo con il governo argentino che permetterà di vendere 22 milioni di dosi di vaccino contro il nuovo coronavirus. In una nota rilanciata dai media locali, AstraZeneca fa sapere di lavorare per una consegna entro il primo semestre del 2021. Buenos Aires è peraltro in trattative con altri produttori di farmaci, che si trovano nella terza e più impegnativa fase dei test clinici. Da ultimo, il governo di Alberto Fernandez ha fatto sapere di essere interessato all'acquisto dello "Sputnik V", il presidio elaborato dalla Federazione Russa. In Argentina, dove il 7 marzo è stata registrata la prima morte per la Covid-19 in America latina, i casi confermati di coronavirus ad oggi sono 1.236.851, con 33.348 decessi. Il governo Fernandez ha prolungato fino all'8 di novembre le misure di isolamento e quarantena con restrizioni più severe nell'area metropolitana di Buenos Aires e nelle otto province sin qui più colpite dalla pandemia. Nell'ultimo mese l'Argentina è diventata inoltre il paese con il maggior numero di morti giornaliere per milione di abitanti al mondo. (segue) (Abu)