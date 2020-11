Turchia: ministro delle Finanze rassegna le dimissioni per motivi di salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze turco Berat Albayrak ha rassegnato le sue dimissioni per motivi di salute. Lo ha annunciato lui stesso in una nota pubblicata sui suoi account social. "Ho deciso di non continuare il mio lavoro di ministro dopo cinque anni in carica per motivi di salute", si legge nella dichiarazione. "Trascorrerò il mio tempo con mia madre, mio padre, mia moglie e i miei figli, che ho trascurato per molti anni per necessità", ha aggiunto Albayrak, le cui dimissioni giungono dopo che ieri il presidente Recep Tayyip Erdogan ha annunciato la rimozione del governatore della Banca centrale Murat Uysal, nominando al suo posto l'ex ministro delle Finanze Naci Agbal. Albayrak, che è anche il genero del presidente Erdogan, è in carica dal 2018 e in precedenza aveva ricoperto l’incarico di ministro dell'Energia.(Tua)