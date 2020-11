Covid: nel Lazio oggi 2.489 casi di cui 1.195 a Roma, 16 morti e oltre 24 mila tamponi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su oltre 24 mila tamponi (meno 6.178 rispetto a ieri), nel Lazio si registrano oggi 2.489 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 129 rispetto a ieri), di cui 1.195 a Roma. Inoltre, si registrano 16 decessi (meno 11 rispetto a ieri) e 131 guariti (meno 108 rispetto a ieri). È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Calano i casi e il rapporto tra positivi e i tamponi è al 10 per cento. Mentre il valore Rt è 1.3 - commenta l'assessore D'Amato -. Siamo in una situazione di plateau anche se notiamo delle lievi flessioni nella curva, ma non bisogna abbassare la guardia. Il tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva è al di sotto della soglia di allerta e il tasso di incidenza per 100 mila abitanti nell'ultima settimana è pari a 232", conclude l'assessore. (segue) (Rer)