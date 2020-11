Germania: capogruppo Csu al Bundestag chiede messa al bando dei Lupi grigi e delle moschee radicali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stefan Muller, capogruppo al Bundestag del partito di governo Unione cristiano-sociale (Csu), ha chiesto la messa al bando dei movimento turco dei Lupi grigi e delle moschee radicali, come già avvenuto in Francia e in Austria. “Ci vuole un doppio attacco contro l'estremismo”, ha detto Muller al quotidiano “Die Welt”. “Sia il nazionalismo di (Recep Tayyip) Erdogan che la violenza islamista non hanno nulla a che fare col nostro Paese”, ha aggiunto Muller, secondo il quale “chiunque cerchi di coltivare l’odio in Germania dovrebbe incorrere nella durezza dello stato di diritto, attraverso divieti e chiusure”. I Lupi grigi sono il “più grande movimento estremista di destra in Germania” e “il braccio teso di Erdogan all'Europa”, ha proseguito il capogruppo della Csu. “Incitano all’odio contro i curdi, contro gli armeni, contro tutti coloro che non sono veri turchi per loro. L'odio etnico di questi estremisti turchi di destra non ha posto in Germania. Pertanto, il Paese dovrebbe seguire l'esempio della Francia e bandire i Lupi grigi”, ha aggiunto. I politici dell’Unione cristiano-democratica (Cdu), dei Verdi, della Sinistra e dell'Alternativa per la Germania (AfD) si sono già espressi a favore della messa al bando. Mercoledì scorso il ministro dell’Interno francese, Gerald Darmanin, ha annunciato lo scioglimento del movimento dei Lupi grigi, affiliato al Partito del movimento nazionalista (Mhp), principale alleato del partito Giustizia e sviluppo (Akp) del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Facendo seguito alla decisione di Parigi, venerdì scorso il governo dell’Austria ha invece annunciato la chiusura delle moschee radicali dopo l’attacco terroristico avvenuto a Vienna lo scorso 2 novembre con la morte di cinque persone. (Geb)