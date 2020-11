Argentina-Usa: ministro Esteri, con Biden proveremo a dare "razionalità" al tema Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Joe Biden presidente, l'Argentina potrebbe migliorare il dialogo con gli Stati Uniti e far sentire di più la propria posizione sul Venezuela. Lo ha detto il ministro degli Esteri argentino, Felipe Solà, nel corso di una lunga intervista concessa alla testata "Infobae", nella giornata in cui i media statunitensi hanno consacrato Biden vincitore delle presidenziali. Con l'arrivo di Biden "potremo parlare un po' di più ed esporre un po' di più le nostre idee sul Venezuela, cercando di modificare l'odio e l'idea del timore del Venezuela, che redo sia assurda", ha detto Solà. Pur attribuendo a Caracas violazioni in tema di diritti umani, il governo di Alberto Fernandez si è smarcato dalla pressione internazionale - a guida Usa - che punta alle dimissioni del presidente Nicolas Maduro. Per il titolare della diplomazia argentina si tratta di dare una dimensione "razionale" al tema Venezuela, e si smettere di trasformarlo "in una bandiera politica". Il ministro prospetta una revisione dell'approccio alla crisi. "Ci sono molte cose in Venezuela, molti dettagli, Da un lato Biden ha detto che c'è una dittatura, e dall'altro si rivendica un presidente venezuelano, Juan guaidò, che noi non riconosciamo per niente". Ma è anche vero, prosegue Solà, che "il signor Maduro non si fa aiutare. Perché per la verità non si fa aiutare..." (Abu)