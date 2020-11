Svizzera: attacco di Vienna, i due sospetti arrestati Winterthur avevano visitato l’aggressore a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due uomini arrestati la scorsa settimana nel comune svizzero di Winterthur, nel cantone di Zurigo, per sospetti legami con l’attacco jihadista del 2 novembre scorso a Vienna avevano visitato l'aggressore a luglio. Lo riporta il quotidiano svizzero “Nzz am Sonntag”, secondo cui l’aggressore potrebbe aver visitato la regione di Zurigo. Secondo lo stesso quotidiano svizzero, l’aggressore, che è stato neutralizzato dalla polizia dopo aver ucciso quattro persone nel centro della capitale austriaca, potrebbe essersi recato nel cantone di Zurigo tra il 21 luglio e il 2 novembre e i due giovani gli avrebbero fatto visita questa estate nel suo appartamento. I due sospetti, rispettivamente di 18 e 24 anni, sono entrambi di nazionalità elvetica e sono stati arrestati il 3 novembre a Winterthur in coordinamento con le autorità austriache dall'unità speciale Diamant della polizia di Zurigo. (Geb)