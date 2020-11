Covid: assessore Lazio, Rt a 1.3, lievi flessioni curva ma non abbassare guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su oltre 24 mila tamponi (meno 6.178 rispetto a ieri), nel Lazio si registrano oggi 2.489 nuovi casi positivi al Covid-19 (meno 129 rispetto a ieri), di cui 1.195 a Roma. "Calano i casi e il rapporto tra positivi e i tamponi è al 10 per cento. Mentre il valore Rt è 1.3. Siamo in una situazione di plateau anche se notiamo delle lievi flessioni nella curva, ma non bisogna abbassare la guardia". Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Rer)