Covid: Baldini (FI), perché mercati all'aperto sì e quelli di Natale no?

- La deputata di Forza Italia Maria Teresa Baldini afferma che "le norme devo essere chiare e avere una ratio, i cittadini non possono dover rincorrere la confusione alimentata da un governo che alle volte agisce in modo completamente incomprensibile. Qualcuno spieghi - aggiunge in una nota - perché nelle Regioni gialle i mercati all'aperto sono consentiti, mentre quelli di Natale sono vietati ovunque, a prescindere dalla classificazione del rischio epidemiologico. Ci sono forse ambulanti di serie a e ambulanti di serie b o semplicemente il governo si prepara a nuove e più rigide restrizioni?". (Com)