Libia: Shoukry, con Le Drian chiediamo accordo inter-libico per porre fine a periodo transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto e Francia hanno chiesto un accordo inter-libico che termini il periodo di transizione e porti a elezioni. Lo hanno riferito i media locali egiziani. "Le posizioni egiziana e francese nei confronti della Libia sono coerenti", ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean Yves Le Drian, in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo egiziano, Sameh Shoukry, al Cairo. Le Drian ha sottolineato l'importanza di cacciare i mercenari e di rispettare l'embargo sulle armi. Rivolgendosi ad Ankara, Le Drian ha sottolineato la necessità di porre fine agli interventi turchi in Libia. "Le linee invalicabili - ha affermato il capo della diplomazia egiziana - hanno contribuito ad allentare il conflitto in Libia", ha detto Shoukry, aggiungendo "aderiamo a una soluzione inter-libica per risolvere la crisi". Oltre alla Libia, Le Drian e Shoukry hanno discusso dei risultati delle elezioni presidenziali statunitensi che hanno portato Joe Biden alla Casa Bianca. "Lavoreremo con Biden all'interno di un nuovo quadro di legami", ha detto Le Drian. "I nostri legami con gli Stati Uniti sono stati strategici negli ultimi 5 decenni", ha detto Shoukry, aggiungendo "la cooperazione con Washington continuerà nell'era di Biden". (Cae)