Elezioni Usa: Biden presenta le quattro priorità del prossimo governo

- Sono quattro le "priorità" del prossimo governo degli Stati Uniti fissate dai vincitori delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, Joe Biden e Kamala Harris: Covid-19, rilancio dell'economia, eguaglianza tra le minoranze e cambio climatico. Il programma è stato pubblicato su BuildBackBetter.com, la pagina internet che della campagna elettorale. Il contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus passa per un piano articolato in sette punti, tra cui la possibilità di dare accesso regolare e gratuito ai test o fissare per le amministrazioni chiare linee guida su come affrontare l'emergenza. Ma Biden e Harris prevedono anche di "ricostruire ed ampliare" le misure di sicurezza per prevenire e mitigare le minacce pandemiche, "comprese quelle che vengono dalla Cina". (Nys)