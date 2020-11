Etiopia: premier Ahmed licenzia ministro degli Esteri e capi di esercito e intelligence (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro Abiy Ahmed ha lanciato lo scorso 4 novembre un’offensiva militare nel Tigrè in risposta all’attacco subito dalle truppe federali di stanza presso il Comando settentrionale e attribuito al Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf). Sebbene i raid iniziali fossero rivolti a depositi di armi e siti militari, Ahmed ha avvertito i civili di evitare raduni di massa per evitare che il rischio di "danni collaterali" (l’espressione che in gergo bellico sta per danni ai civili). Ieri su Twitter il primo ministro ha ribadito che l’offensiva militare "mira a porre fine all'impunità che ha prevalso per troppo tempo", in riferimento al predominio dei tigrè nella politica del Paese prima della sua entrata in carica, nel 2018. “La ricerca da parte dell'Etiopia di una transizione di successo verso la democrazia costituzionale richiede l'adesione allo Stato di diritto. Il governo continuerà ad adottare le misure di applicazione della legge necessarie per salvaguardare e far avanzare il nostro nascente processo di democratizzazione da parte di attori politici canaglia”, ha scritto Ahmed. (segue) (Res)