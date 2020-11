Elezioni Usa: "Wp", Biden pronto a serie di decreti per ribaltare agenda politica di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vincitore delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, il democratico Joe Biden, sta lavorando a una batteria di decreti da firmare il 20 gennaio, giorno del possibile insediamento, per invertire l'agenda politica del presidente Donald Trump. Lo scrive la "Washington Post" parlando di interventi che definirebbero un "radicale" cambiamento nelle priorità dell'amministrazione Usa. La Casa Bianca, scrive la testata citando fonti vicine all'ex vice presidente, vorrebbe riportare il paese all'interno dell'Accordo sul clima di Parigi e in seno all'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Biden avrebbe inoltre in animo la cancellazione di quasi tutti gli stop ai visti per i cittadini provenienti da paesi a maggioranza musulmana e intenderebbe ripristinare i programmi di inserimento dei migranti, i cosiddetti "dreamers", figli di stranieri entrati illegalmente nel territorio. L'applicazione della ricca agenda elaborata in "mesi" di consultazioni con il suo staff, potrebbe però essere resa difficile dai rapporti di forza nel Parlamento. Se alla Camera dei rappresentanti i Democratici conservano la vittoria, al Senato la battaglia è più serrata: lo scrutinio al momento assegna ai due partiti la parità assoluta, con quattro seggi ancora da assegnare. In caso, non remoto, di un pareggio assoluto, diventerebbe determinante il ruolo di Kamala Harris, candidata vicepresidente e per costituzione speaker della camera alta. Nel frattempo, nel suo primo discorso ufficiale pronunciato dopo che i media gli avevano assegnato la vittoria, Biden ha annunciato che da lunedì metterà al lavoro una squadra di esperti medici e scientifici in grado di varare una nuova strategia di contrasto al nuovo coronavirus.(Nys)