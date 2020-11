Elezioni Usa: Perego (FI), riscoprire diplomazia, chiave volta relazioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno scelto Joe Biden e Kamala Harris "scrivendo la parola fine sull'esperienza trumpiana, ruvida e populista per certi versi, efficace e pragmatica per altri". Lo afferma, in una nota, Matteo Perego, deputato di Forza Italia. "L'Europa ha bisogno di un'America orientata a rivedere parte della politica estera in chiave Nato per contrastare l'espansionismo cinese e ad invertire il processo di disengagement dall'Africa e dal Medio Oriente che ha portato l'acuirsi di conflitti e tensioni regionali a danno sopratutto dell'Italia e dell'Ue. Auspichiamo - aggiunge Perego - che la nuova presidenza riscopra nella diplomazia la chiave di volta delle relazioni internazionali, consolidando quei valori di libertà e democrazia di cui gli Stati Uniti rappresentano la massima espressione da secoli. In bocca al lupo, il difficile viene ora". (Com)